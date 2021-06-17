Önce alışveriş sonra bakım

Sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün İstinyePark'ta görüntülendi. Bir süre mağazaları dolaşan Esmersoy, alışveriş turunu tamamladıktan sonra bir kuaföre girdi.

Kişisel bakımını yaptıran 44 yaşındaki sunucu, çıkışta muhabirlere "Kolay gelsin" dedikten sonra oradan uzaklaştı.