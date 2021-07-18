Alışveriş turu

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün İstinyePark'ta görüntülendi. Bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Esmersoy, daha sonra basın mensuplarına poz vermeyi ihmal etmedi.

44 yaşındaki sunucu, alışverişini tamamladıktan sonra oradan ayrıldı.