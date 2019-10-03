Geçtiğimiz ay Berk Suyabatmaz ile boşanan güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Esmersoy'a yakın dostları sürpriz bir doğum günü partisi hazırladı.

Yaklaşık 2 saat boyunca arkadaşları ile keyifli bir doğum günü partisi geçiren Burcu Esmersoy'un keyfi bir hayli yerindeydi.