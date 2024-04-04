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        Haberler Magazin Burcu Biricik'ten hamilelik fotoğrafları: Minikoyla ilk deniz - Magazin haberleri

        Burcu Biricik'ten hamilelik fotoğrafları: Minikoyla ilk deniz

        Emre Yetkin ile ilk bebeklerini bekleyen Burcu Biricik'ten hamilelik fotoğrafları geldi. Deniz sezonunu açan Biricik'in göbeğinin iyice belirginleştiği görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 08:18 Güncelleme: 04.04.2024 - 08:18
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          Oyuncu Burcu Biricik, 2014'te reklamcı Emre Yetkin ile evlenmişti. Çift, şu sıralar ilk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

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          Kız bebek bekleyen Burcu Biricik ile Emre Yetkin, tatile çıktı.

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          Burcu Biricik ile Emre Yetkin'in tatiline Bekir Biricik ile Sümeyye Biricik de eşlik etti.

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          Ailesiyle birlikte çektiği özçekimleri de takipçileriyle paylaşan Burcu Biricik'in fotoğraflarında karnının iyice büyüdüğü görüldü.

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          "MİNİKOYLA İLK DENİZ"

          Kırmızı renkli bir bikini giymeyi tercih eden Burcu Biricik'in; "Minikoyla ilk deniz" notunu düştüğü fotoğrafları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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