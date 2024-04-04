Burcu Biricik'ten hamilelik fotoğrafları: Minikoyla ilk deniz
Emre Yetkin ile ilk bebeklerini bekleyen Burcu Biricik'ten hamilelik fotoğrafları geldi. Deniz sezonunu açan Biricik'in göbeğinin iyice belirginleştiği görüldü
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Oyuncu Burcu Biricik, 2014'te reklamcı Emre Yetkin ile evlenmişti. Çift, şu sıralar ilk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.
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Kız bebek bekleyen Burcu Biricik ile Emre Yetkin, tatile çıktı.
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Burcu Biricik ile Emre Yetkin'in tatiline Bekir Biricik ile Sümeyye Biricik de eşlik etti.
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Ailesiyle birlikte çektiği özçekimleri de takipçileriyle paylaşan Burcu Biricik'in fotoğraflarında karnının iyice büyüdüğü görüldü.
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"MİNİKOYLA İLK DENİZ"
Kırmızı renkli bir bikini giymeyi tercih eden Burcu Biricik'in; "Minikoyla ilk deniz" notunu düştüğü fotoğrafları kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.