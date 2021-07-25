Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.

2007 yılında Show TV'de yayınlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Biricik, zamanla ekranların aranan oyuncularından biri oldu.