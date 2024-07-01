Burcu Biricik: Gülümse Luna gülümse
İlk çocuğunu kucağına alıp anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Burcu Biricik'ten, karnı burnunda yeni pozlar; "Gülümse Luna Gülümsee"
- 1
2016'da Emre Yetkin ile evlenen Burcu Biricik, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu ve adını 'Luna' koyacakları bir kız çocuğu beklediklerini duyurmuştu.
- 2
İlk çocuğunu kucağına almak için artık gün sayan ve her seferinde annelik heycanını takipçleriyle paylaşan Burcu Biricik, sosyal medya hesabından yeni karnı burnunda paylaşımlar yaptı.
- 3
Burcu Biricik, takipçileriyle paylaştığı fotoğrafa; "Gülümse Luna gülümsee" notunu düştü. Ünlü oyuncunun, bu paylaşımının altına Filiz Akın; "En güzel anne adayı güzel Burcucum" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
-