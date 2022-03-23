Törenden stüdyoya!

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Gecede "Sensiz" adlı şarkısını da sahnede seslendiren sanatçı Burcu Aslan, ödül ile ilgili duygularını dile getirdi.

Aslan, "Sensiz'in ilk ödülü ve aynı zamanda çalışmanın, sabrın ve büyük bir emeğin ödülü bu. Daha gidecek çok yolumuz var. Şu an ikinci şarkımın demosu için yollardayım. Her zaman yanımda olan, 'Sensiz'i beraber yarattığımız yol arkadaşım ve aranjörüm Aytaç İnan'a ve yapımcım Aytaç Tuna'ya ne kadar teşekkür etsem az. İyi ki varsınız." dedi.

Ardından yollara düşen Burcu Aslan, ödül töreninin gecesi hiç dinlenmeden stüdyoya girerek, ikinci teklisinin kayıtlarını tamamladı.

Yeni teklisinin hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu öğrenilen sanatçı, sahnelere de bir yandan devam ediyor.