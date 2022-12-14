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Burçların gizli yetenekleri! Farkında olmadığınız o özelliğiniz...

Gizli yetenekleri ve özellikleri olan burçlar! Farkında olmadığınız o özelliğiniz...

Her insanın karakterine göre farklı özellikleri vardır. Bazı insanlar özellikleri ve yeteneklerinin farkında iken, bazı insanlar yeteneklerinin fark etmeyebilir. Burcunuza göre keşfetmeniz gereken gizli yeteneklerinizi söylüyoruz…

Giriş: 14.12.2022 - 15:46 | Güncelleme: ABONE OL

  • KOÇ

    Koç burcunun gezegeni Marstır ve ateş grubu bir burçtur. Çabuk öfkelenen koç burçları agresif gibi gözükebilirler. Ayrıca cesur ve güçlü görünümleri ile sevdiklerini korumak için çabalarlar. Ne kadar sert gözükseler bile eğlenceli ve sevecen bir kişilikleri vardır.

    Sevecen ve eğlenceli tavırlarını başkalarına yansıtamamaları henüz keşfetmedikleri özelliklerindendir.

    Koçlar çevrelerine örnek olacak davranışlar sergileyebilir. Onların şevkleri, başkalarına teşvik edici cesareti verebilir.

    Bir durumun sorumluluğunu almaktan çekinmezler. Onlara sırdan gözüken bu özellik aslında birçok kişiye zor gelir ve genellikle kaçma eğilimi gösterirler.

  • BOĞA

    Boğa’nın gezegeni Venüs’tür ve toprak burcudur. Genel olarak boğa burcu pozitiflik ve güvenilirlik gösterir. Dost canlısı olan boğalar, çalışkan ve iradelidir.

    Sahip oldukları en önemli yeteneklerden birisi ise kararlı yapılıdır. Kuralları çiğnemeyi sezmezler ve yaptıkları işe ellerinden gelen tüm gücü verirler.

  • İKİZLER

    Hava grubu olan ikizlerin gezegeni Merkür’dür. İkizlerin kendi benliğindeki çelişkileri onları değişken bir yapıya sokar. Yaptıkları işte genellikle kafa karışıklığı yaşarlar. Ancak bu çelişkileri onlara farklı bakış açıları sağlar ve zekâlarını geliştirir.

    Ayrıca başkalarının zor algıladığı kavramları daha çabuk kavrarlar. Oldukça konuşkan oldukları için de gittikleri yerde arkadaş bulmaları onlar için zor olmaz.

  • YENGEÇ

    Gezegeni Ay olan yengeçler su grubundandır. En belirgin özellikleri, problemlere karşı ayakta durabilmeleridir. Sahip oldukları bir diğer özellik ise sevgileri ve ilgileridir. Çünkü onlara göre fedakârlık gerçek ve kısıtlanmış sevginin ve saygının kanıtıdır.

    Önsezileri güçlü olduğu için kolay empati yapabilirler.

  • ASLAN

    Güneş’in burcu olan aslan ateş grubundandır. Nazik bir kalbe sahip olan aslanlar güçlü bir iradeye sahiptir. Sevdiklerine karşı yapılan bir yanlış veya hata karşısında karşı tarafa kırıcı olabilirler. Arkadaş ve ailelerine ihanet etmezler.

    Önemli yetenekleri ise mantıklı bir çözüme kavuşabilmek için olayı objektif olarak her yönüyle dikkate alırlar. Bakış açılarını çok geniş tutarlar. Olayların görünmeyen yüzünü de çok rahat bir şekilde düşünebilirler. Ayrıca ilham verici sanat yönlerini genellikle gizlerler.

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