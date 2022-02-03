'Burçlar' sinemaya uyarlandı

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Yapımı Dragon Film'e ait, yönetmenliğini Devrim Yalçın'ın yaptığı, senaryosunu filmin yapımcılığını da üstlenen Ebru Erten'in kaleme aldığı 'Burçlar' içeriğine uygun olarak tüm hazırlıklarını astrolojik takvime göre tamamlandı.

Çekimleri Akrep burcunda başlayan 'Burçlar', Güneş, Kova burcundayken izleyicilerin karşısına çıkacak.

Venüs ve Merkür retrolarıyla birlikte Yengeç dolunayının bitiminin ardından vizyonda olacak olan film, evrenin büyülü enerjisini arkasına alıyor. 12 Şubat'ta gerçekleşecek Venüs ile Mars’ın 2022'deki ilk kavuşumu yaydığı romantizm ivmesiyle ‘Burçlar’ filmine atıfta bulunacak. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde vizyonda olacak film, girilen Yeni Ay fazıyla, yeni başlangıçlara vesile olabilir.

Ali Ersan Duru ve Gözde Mutluer’in başrolleri paylaştığı 'Burçlar'ın zengin oyuncu kadrosunda Ferman Akgül, Cengiz Küçükayvaz, Ayşen Sezerel, Nedim Saban, Aliye Uzunatağan, Asuman Dabak, Ayten Uncuoğlu, Deniz Özerman, Ruhsar Gültekin, Ceren Soylu, Nazlı Tosunoğlu, Müge Akyamaç, Suna Yıldızoğlu, Parla Şenol, Çiğdem Tunç, Mahperi Mertoğlu, Onur Büyüktopçu yer alıyor.

7'den 77'ye herkesin ilgisini çeken astrolojiyi ve gök cisimlerinin etkilerini merkezine alan filmin kahramanları Burcu (Gözde Mutluer) ve Sinan (Ali Ersan Duru) burçlardan nasibini en eğlenceli şekilde alacak.

Filmin Konusu: 'Burcu', hayattaki tek takıntısı astroloji olan başarılı bir iş insanıdır. 'Sinan' da onu etkilemek için çeşitli planlar yapmaktadır. ‘Burçlar masası’, 'Sinan’ın kurnaz planlarına izin vermez ve ona büyük bir sürpriz hazırlar. Gerçek aşkın savunucusu 'burçlar masası', 'Burcu'yu her sabah yeni bir burca uyandıracaktır.