Gazetecilerin, "Burçin Hanım hayırlı olsun. 3,5 yıl aradan sonra bir ilişkiye başladınız? Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Terzioğlu, şu yanıtı vermişti:

Şu an çok yorgunum. Özel hayatımla ilgili hiçbir zaman konuşmadım. Her şey gördüğünüz gibi. Ben ne kaçıyorum ne saklanıyorum ne de gizleniyorum.

Gizleyecek bir şeyim yok. Kimseye yalan söylemiyorum. Kimseyi aldatmıyorum. Hayatımı yaşamaya çalışıyorum.