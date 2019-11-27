Burçin Terzioğlu, 'Güzelliğin Portresi' için "Bugüne kadar yer aldığım projelerden çok farklı bir türde ve inanılmaz bir hikâyeye sahip" yorumunu yaptı

Burçin Terzioğlu, yeni filmi 'Güzelliğin Portresi' hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Filmde 'Nisan'ı canlandıran Terzioğlu, "Özgün hikayesi ile Güzelliğin Portresi, Türk sinemasında gerilim türünün en iddialı filmlerinden biri olmaya aday bence. Bugüne kadar yer aldığım projelerden çok farklı bir türde ve inanılmaz bir hikâyeye sahip. Seyirciyi ilk andan itibaren içine alacak olan bu yüksek gerilimli film aslında izleyene her an hiç bir şeyin göründüğü gibi olmadığını benzersiz bir kurguyla anlatacak" dedi.

Burçin Terzioğlu, Umur Turagay'ın yönettiği gerilim türündeki 'Güzelliğin Portresi'nde canlandırdığı, uzun yıllardır babasıyla görüşmeyen ve aldığı bir haber üzerine geldiği baba evinde geçmiş günahlarla yüzleşmek zorunda kalan 'Nisan' karakteri için ise duygularını "Nisan karakterine hayat vermek benim için çok heyecan verici oldu. Usta işi bir yönetmenlik ve birbirinden yetenekli oyunculuklarla bu filmde yer almaktan büyük keyif aldığımı söyleyebilirim" sözleriyle dile getirdi.

BKM ve CJ Entertainment'ın ortak yapımcılığında çekilen 'Güzelliğin Portresi', gösterime 13 Aralık'ta girecek.