KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geçmişe dayanan duygusal sorunlar, bugün kendinizi bunalmış hissetmenize neden olabilir. Ayrıca normalden biraz daha alıngan olabilir ve insanların sözlerini öyle olmadığı halde kötüye yorabilirsiniz. Sürekli savunmada olan ruh haliniz insan ilişkilerinize zarar verebilir, biraz daha rahat olmayı hedefleyin. Eski sorunlarla yüzleşmeyi erteleyerek bir yere varamazsınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ile ilgili bazı çatışmalar veya diğer sorunlar, sizi kariyerinize karşı soğutabilir ancak para konusundaki endişeler sizi bazı adımlar atmaktan alıkoyabilir. Durumunuzu kesinlikle yeniden değerlendirmeniz gerekiyor. İhtiyacınız olan konum değişikliğini yaratmayı başarırsanız hayatınızın daha iyiye gittiğine şahit olacaksınız. Tecrübeli biri bu konuda yardımcı olabilir.