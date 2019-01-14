"O DAKİKALARI UNUTAMIYORUM"

Programın ilk dakikalarında Buray'ın macera dolu bir hayatı olduğunu öğrenen Gökhan Çınar'ın 'Aklına gelen ilk hikayeyi paylaşır mısın?' demesi üzerine Buray, sahne alacağı mekanın kadınlar tuvaletinde kapalı kaldığını ve utancından uzun süre kabinden çıkamadığını dile getirdi.

"AFFEDEN TARAF HEP BEN OLURUM"

Programın 'Yalan Söyle' bölümünde ise Gökhan Çınar'ın 'Sana çok sık yalan söylerler mi?' sorusu üzerine Buray, 'Bana yalan söylenmez ama genelde eksik bilgi verilir. Biri neyi neden yaptığını açıkladığı zaman çok yüksek toleransım vardır. Affeden taraf hep ben olurum' dedi.







"SÜPER BABA POTANSİYELİM VAR"



'Hayatımın kontrolü benim elimde. Ben kendi filmimin yönetmeniyim. İstersem mutlu son olur, istersem kahraman olurum' diyen Buray, şunları söyledi:

'Dünyanın en iyi, en süper babası olma potansiyelim de var. Çocuğumu herhalde dünyadaki her şeyden daha çok severim ve bu duygu aslında korkutuyor beni. Çünkü bir şeyi çok sevmek zayıflıktır gibi geliyor bana. Eğer bir gün çocuğum olursa onun için yaşayacağım ama bunu şimdi yapamam. Kendi kariyerime odaklandım. Benim amacım yaşadığım hikayeleri insanlara anlatmak. Şu anda bu dünyaya bir şeyler bırakmak istiyorum. Ben bir evlilik geçirdim ve başarılı olamadım çünkü müzik kariyeri beni bambaşka bir yere sürükledi. Evlilikle hayat tempomun birlikte yürümediğini fark ettim. Eski eşimle de çok saygılı bir şekilde ayrılma kararı verdik. İkinci bir evlilik şu an değil ama daha sonra olabilir'