Buray'dan Harbiye'de Anneler Günü sürprizi

Sanatçı Buray, yaz turnesine geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserle başladı.
Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü şarkıcı, yaz boyunca sürecek Türkiye turnesinin başlangıcı olma özelliği taşıyan performansı için son derece heyecanlı olduğunu ve yoğun bir yaz geçireceğini belirtti.
"KIRMIZI AYAKKABIYA ARA VERİP, KIRMIZI İÇ ÇAMAŞIRINA GEÇTİM"
Ayrıca 20 Mayıs'ta yeni şarkısını sevenleriyle buluşturacağını müjdeleyen Buray, Arem Özgüç ve Arman Aydın ile birlikte hazırladığı ve adını sır gibi sakladığı şarkının ortalığı kasıp kavuracağını söyledi. Sahesine kırmızı ayakkabı dışında bir renk ayakkabıyla çıkan sanatçı, kırmızı rengin tüm kıyafetlerle kombinlenemediğini ve bu sebeple kırmızıya bir süre ara verdiğini esprili bir dille dile getiren. Buray, onun yerine kırmızı iç çamaşırına geçtiğini söyleyerek, herkesi kahkahaya boğdu.
Röportajın ardından sahnedeki yerini alan Buray, sevilen şarkılarını Harbiye'yi dolduran binlerce hayranı ile birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Konserinin bir bölümünde kendisi gibi Kıbrıs'lı olan sanatçı arkadaşı Fikri Karayel'i de sahnesinde ağırlayan sanatçı, yakın dostu ile "Roxanne" ve "Yol" şarkısına düet yaptı.
Kendisini izlemeye gelenler arasındaki tüm anne ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutlayan Buray, konser esnasında Kıbrıs'taki annesine telefonla görüntülü bağlandı. Ünlü şarkıcı, annesine ve etkinlik alanında bulunan annelere 'Benim Annem Güzel Annem' ninnisini söyledi.
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