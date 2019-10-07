Selçuklu ilçesi İstanbul Yolu üzerinde 2010'da hizmete açılan 36 bin metrekarelik Japon Kyoto Parkı, kent halkı ve çevre illerden gelen vatandaşların ilgisini çekiyor.

AA'nın haberine göre Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya ile Kyoto arasında kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla yaptırılan park, 4 bin metrekarelik göleti, Japon balıkları, mimarisine uygun peyzaj düzenlemeleriyle görenleri hayran bırakıyor.

Park, taş ve ahşap köprüleri, Japon bitkileriyle de dikkati çekiyor. Japon mimarisi tarzında yapılan ve açık büfe kahvaltı hizmeti verilen kafeterya ise özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor.

Japon turistlerin de ilgi gösterdiği park, düğün çekimlerinin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.

Japon Kyoto Parkı'nda, Japon bahçesi, kameriyeler, seyir terasları, taş fenerler, küçük adalar, doğal tepeler de bulunuyor.

"BU PARK JAPONYA'DAYMIŞ HİSSİ UYANDIRIYOR"

Parkta çocuğuyla vakit geçiren Naci Sarı, yaptığı açıklamada, uzun zamandır buraya geldiğini söyledi.

Parkı oldukça güzel bulduğunu anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"İnsanlar burada genelde fotoğraf çektiriyor. Bu park Japonya'daymış hissi uyandırıyor. Gelin ve damatları sıklıkla görüyoruz. Çok güzel, buraya arada geliyoruz. Balıkları çok ilginç, onları izlemek büyük keyif veriyor. Oğlumla buradayız. Burada vakit geçirmek çok keyifli. Daha önce görmediğim balık türlerini burada izliyoruz. Japon balıkları buraya bambaşka bir hava katıyor."

Parkta vaktini kitap okuyarak geçiren ortaokul öğrencisi Hatice Gülsüm ise sakinliğine hayran kaldığı yerde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Buraya sıklıkla geliyoruz. Kahvaltı ve kitap okumak için geliyoruz. Buranın göletini çok seviyorum. Yapay da olsa bana huzur veriyor. Balıkları çok güzel." diye konuştu.