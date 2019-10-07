07 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Selçuklu ilçesi İstanbul Yolu üzerinde 2010'da hizmete açılan 36 bin metrekarelik Japon Kyoto Parkı, kent halkı ve çevre illerden gelen vatandaşların ilgisini çekiyor.
AA'nın haberine göre Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya ile Kyoto arasında kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla yaptırılan park, 4 bin metrekarelik göleti, Japon balıkları, mimarisine uygun peyzaj düzenlemeleriyle görenleri hayran bırakıyor.
Park, taş ve ahşap köprüleri, Japon bitkileriyle de dikkati çekiyor. Japon mimarisi tarzında yapılan ve açık büfe kahvaltı hizmeti verilen kafeterya ise özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor.
Japon turistlerin de ilgi gösterdiği park, düğün çekimlerinin vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.
Japon Kyoto Parkı'nda, Japon bahçesi, kameriyeler, seyir terasları, taş fenerler, küçük adalar, doğal tepeler de bulunuyor.
"BU PARK JAPONYA'DAYMIŞ HİSSİ UYANDIRIYOR"
Parkta çocuğuyla vakit geçiren Naci Sarı, yaptığı açıklamada, uzun zamandır buraya geldiğini söyledi.
Parkı oldukça güzel bulduğunu anlatan Sarı, şunları kaydetti:
"İnsanlar burada genelde fotoğraf çektiriyor. Bu park Japonya'daymış hissi uyandırıyor. Gelin ve damatları sıklıkla görüyoruz. Çok güzel, buraya arada geliyoruz. Balıkları çok ilginç, onları izlemek büyük keyif veriyor. Oğlumla buradayız. Burada vakit geçirmek çok keyifli. Daha önce görmediğim balık türlerini burada izliyoruz. Japon balıkları buraya bambaşka bir hava katıyor."
Parkta vaktini kitap okuyarak geçiren ortaokul öğrencisi Hatice Gülsüm ise sakinliğine hayran kaldığı yerde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Buraya sıklıkla geliyoruz. Kahvaltı ve kitap okumak için geliyoruz. Buranın göletini çok seviyorum. Yapay da olsa bana huzur veriyor. Balıkları çok güzel." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!