Yeni tanıtımla merak daha da arttı 0:00 / 0:00

'Baba', yeni yayın dönemine salı günü başlayacak. Dizinin tanıtım filmi, hikâyenin nasıl gelişeceği konusundaki merakları daha da artırdı

HABERTURK.COM

SHOW TV’nin büyük ilgi gören Ay Yapım imzalı dizisi ‘Baba’nın yeni sezonu için geri sayım devam ederken heyecan dolu bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

'Emin Saruhanlı’nın bilincini kaybettiği anlar “Bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum” sözleriyle yürek burkan sahnelerin habercisi olurken, kadroya dahil olan sürpriz isimlerin hikâyenin seyrini nasıl değiştireceği de merak konusu oldu.

Buse Meral, Hazal Türesan ve Ali İl’in canlandırdıkları karakterleriyle ilgili ipuçlarının yanı sıra, Levent Ülgen’in hayat verdiği karakterin “Burası benim çöplüğüm Kadir. Başını önüne eğ, işini yap, sonra da git babanı ara” sözleri ise yeni sezona dair heyecanı giderek artırıyor.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı ‘Baba’nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’nın izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek sürprizlerle dolu yeni sezonu salı günü saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor...