Fransız kanalı TF1, 'La Story' programında Burak Yılmaz'ı işledi. Kanal, Burak Yılmaz'ı tanıtırken 'İstanbul’un dev kulüplerinden Fransa'ya uzanan macerada Kral Burak Yılmaz, tüm Lille’i fethetti' denildi.

Türkiye'den ayrılarak Lille'e transfer olma sürecinden bahseden Burak Yılmaz, "Luis Campos’un, 35 yaşında dahi üst düzey bir ligde oynamam gerektiğini söylemesi beni ikna etmek için yetti" ifadelerini kullandı.

Programda, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun da Burak Yılmaz ile ilgili görüşlerine yer verildi. Belözoğlu, "Burak, futbol hastası. Bu yüzden gittiği her yerde gollerini atmaya devam ediyor ve çok çalışıyor" dedi.

Burak Yılmaz ise, "Lille olarak, Ligue 1'in en iyi takımlarından biriyiz. Burada bir hayalim var ama gerçekleşmeden sizinle paylaşmayacağım. Gerçekleşirse ve bir röportaj daha yaparsak, umarım o zaman anlatırım" diye konuştu.

Kanal, Burak Yılmaz ile çalışma fırsatı bulan Jean Tigana'ya da yer verdi. Tigana ise Burak Yılmaz ile ilgili olarak, "Burak çok kararlı bir gençti. Onunla çalışmak farklıydı. O yaşında bile güveni yerindeydi. Kaleye sırtı dönük çok rahattı ve çok iyi şut atıyordu" ifadelerini kullandı.