Burak Yılmaz koronavirüse yakalandı

Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan milli futbolcu, "Pozitif(+)" ifadesini kullandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan 36 yaşındaki Burak Yılmaz, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.