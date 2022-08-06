Burak Yılmaz'ın yeni takımı Fortuna Sittard, Eredivisie'deki ilk hafta maçında Ajax'ı konuk etti. 6. dakikada Paul Gladon'un golüyle 1-0 öne geçen Fortuna Sittard ikinci yarıda Ajax'ı durduramadı.

48. dakikada Kenneth Taylor, 51'de Devyne Rensch, 62'de Brian Brobbey Ajax'ı 3-1 öne geçiren golleri kaydetti.

Maça yedek başlayan Burak Yılmaz 66. dakikada oyuna dahil oldu. 87. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Burak Yılmaz harika bir golle farkı 2'ye indirdi ancak bu gol Fortuna Sittard'a yetmedi.