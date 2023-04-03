Tecrübeli golcü İnstagram üzerinden paylaştığı mesajda, "Sevgili Fortuna Sittard ailesi ve harika taraftarları. Sizin için oynamak büyük bir onurdu. Her şey için teşekkür ederim. Daha iyi ve başarılı yıllar dilerim" ifadelerini kullandı.

Bu veda mesajı, kulüp tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Fortuna Sittard Kulübü Scout Müdürü Sjoerd Ars konuya ilişkin, "Biz de şaşırdık, bugünkü önemli zafer onu oldukça rahatlattı. Belki yanlış bir çeviri, İngilizcesi tam olarak akıcı değil. Ya da halkla olan etkileşiminden rahatsız. Arkasında tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Pazartesi günü oturup ne olduğunu tamamen öğreneceğiz" açıklamasını yaptı.

Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'ın Groningen'i 3-1 yendiği maçta oyunun son bölümlerinde seyirciler tarafından yuhalandı ve bitiş düdüğünün hemen ardından soyunma odasına gitti. Tecrübeli futbolcu maçta gol sevinci yaşayamadı.