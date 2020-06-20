Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor'un konuğu olurken kaptan Burak Yılmaz golle döndü! Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige ara verilmeden önceki son maç olan Galatasaray mücadelesinde kart gören Burak Yılmaz, salgın sonrasındaki Antalyaspor mücadelesinde forma giyememişti.

Denizlispor karşılaşmasında takımdaki yerini alan kaptan, 10. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Ljajic'in ortasında ceza sahasında Ruiz kafayı vurdu, şutu kaleci Tolgahan'dan sekti, topu iyi takip eden Burak Yılmaz ise ağları havalandırdı. Bu sezon ligdeki 12. golünü kaydeden Burak, ayrıca Beşiktaş'ın deplasmandaki son 6 golünün 5'ini atmış oldu.