Hollanda'da Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, ESPN Hollanda'da verdiği röportajda flaş itiraflarda bulundu.
Hocasıyla yaşadığı tartışmadan, top toplayıcı çocukla arasında geçen olaya kadar birçok konu hakkında konuşan milli futbolcu, 'en'lerini de açıkladı.
"AYRILIĞIN BENİMLE İLGİSİ YOK"
Fortuna Sittard'daki eski hocası Sjors Ultee ile arasında sorunlar yaşandığını itiraf eden Burak Yılmaz, "Aramızda bir sorun olduğunu hiç düşünmemiştim. Tabii ki onun veya etrafındakilerin bu konuda ne söylediğini bilmiyorum ama onunla kötü bir deneyimim olmadı. Şimdi yolda yürüdüğünü görsem, gider ona sarılırdım. Ayrılığı tamamen kulüp yönetim kurulu tarafından alınmış bir karar. Sonuçta ben burada sadece bir oyuncuyum. Üstümde başkan, teknik direktör var, bu işin sorumluları bunlar. Benimle ilgisi olmayan ve futbolda olan bir karardır. Ancak 3 maçta 10 gol yedik, üçünü de kaybettik. Bu istatistik kararda kesinlikle rol oynamıştır. Sjors yetenekli, genç bir antrenör ve hırsları var. Bugün Sittard'da işe yaramadı, yarın muhtemelen kariyerinde yeni bir meydan okuma olacak ve ona bu konuda çok başarılar diliyorum." dedi.
TOP TOPLAYICI ÇOCUKLA YAŞANANLAR
Heerenveen maçında top toplayıcı çocukla yaşadığı olayın Hollanda'da tepki çekmesi hakkında da konuşan Burak Yılmaz, "Heerenveen'de bir top toplayıcı çocuktan topu biraz sert aldım, Son Dakika , 2-1 gerideyiz, gol atmalıyız. Top toplayıcı çocuk yüzünde geniş bir gülümsemeyle bana bakıyor ve topu vermiyor. Aslında o topu bana atmalıydı. O görevini yapmadı. Burak'ın top toplayıcı çocuğa saygısız davrandığını söylüyorlar ama o çocuğun oradaki görevi topu bana atmak. Ama atmıyor ve yüzüme gülüyor, son dakika ve gol atmamız gerekiyor. Bu öfke ve stresle topu biraz daha sert alıyorum ve suçlu benim. O çocuğa saygısızlık olup olmadığını ben söyleyemem ama olayın biraz da o çocukla ilgili olması gerekmez mi? Ama bu eleştiriye saygı duyuyorum, benim kalibremde bir oyuncu belki de bunu yapmamalı. Fransa'ya gittim, Çin'e gittim ve şimdi Hollanda'dayım. Asla değişmem, hiç değişmedim. Sahada her zaman agresif bir Burak'ın kazanmak için elinden gelen her şeyi yaptığını ve her şeyi veren bir Burak'ı görürsünüz. Ama saha dışında bu Burak, sakin, her soruya açık" ifadelerini kullandı.
'EN'LERİNİ AÇIKLADI
• En iyi takım: Real Madrid
• En iyi antrenör: Şenol Güneş
• Beraber oynadığın en iyi futbolcu: Drogba
• En iyi rakip savunmacı: Sergio Ramos
• Milli takımdaki en iyi arkadaşın: Arda Turan
• İzlediğin en iyi maç: Barça 6-1 PSG
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