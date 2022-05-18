Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de top koşturan Burak Yılmaz, takımına veda ediyor... Sözleşmesi sona erecek olan Burak, sezonun son maçı olan Rennes karşılaşmasından önce takım arkadaşlarını yemekte ağırladı.

2020 yazında Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Fransız ekibiyle 1 lig ve 1 süper kupa şampiyonluğu kazandı. Toplamda 72 maçta oynarken 25 gol ve 10 asistlik katkı verdi.

36 yaşındaki Burak Yılmaz'ın yeni adresi merak ediliyor.