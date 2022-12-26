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Kariyerini Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da sürdüren Burak Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabında merak edilenleri yanıtladı. İşte Burak Yılmaz'a yöneltilen bazı sorular ve tecrübeli futbolcunun cevapları:

"ŞENOL GÜNEŞ'LE TANIŞINCA..." "2010 yılından öncesi ve sonrası Burak Yılmaz arasındaki fark ne?" "2010 yılı öncesinde futbolu fazla önemsemiyordum. 2010'dan sonra Şenol Güneş ile tanışınca hayatımın merkezine futbolu koydum. Futbola göre yaşamaya başladım. Bambaşka bir Burak Yılmaz oldu."

"İNSANLARDAN KÜFÜRLÜ MESAJLAR GELDİ" "Elemelerde penaltıyı kaçırdığındaki duygularını anlatır mısın?" "Penaltıyı kaçırınca çok üzüldüm. Dünya Kupası'nı izlerken Türkiye'deki tüm insanlardan çok küfürlü mesajlar geldi ama hepsinin canı sağ olsun. Hiç önemli değil. Hayatımın en üzücü günlerinden biriydi. Üzdüğüm insanlardan tekrar özür diliyorum."

"SCHALKE'YE ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMAM" "Şampiyonlar Ligi'nde attığın en güzel gol hangisiydi?" "Hepsi çok güzeldi ama Schalke'ye attığım golü hiçbir zaman unutamam. Benim için en güzel gol içerideki Schalke golüydü."