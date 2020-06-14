Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Futbolcu Burak Yılmaz, önceki gün Etiler'deki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Yılmaz, çıkışta kendisine boya kalemi satmaya çalışan minik bir çocuğu kırmadı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."