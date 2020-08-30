Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, yeni kulübüyle ilk 11'deki ilk maçına Reims deplasmanında çıktı.

32. dakikada Zeki Çelik'in doldurduğu topu Jonathan Bamba'ya aktaran Burak Yılmaz, 24 yaşındaki oyuncunun topu filelerle buluşturmasıyla asist yapmış oldu.

35 yaşındaki Burak Yılmaz ilk maçına Rennes karşısında oyuna sonradan girerek çıkmıştı.