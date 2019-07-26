Geçen sezon kadro dışı kaldığı Trabzonspor'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlı kulüple harika bir performans sergileyen Burak Yılmaz, beIN SPORTS'un haberine göre birinci kaptanlığa getirildi!

Transfer döneminde adı birçok kulüple de anılan tecrübeli golcü için İtalyan ekibi Lecce'nin uzun süre ilgili olmuş ancak Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı bırakmaya yanaşmamıştı.

11 sezon sonra Beşiktaş'a dönen Burak Yılmaz, siyah-beyazlıların 2018-19 sezonundaki en golcü oyuncusu olmuştu. Transferinin ardından bir grup taraftarın tepkisini çeken ancak daha sonra taraftarla da barışan tecrübeli golcü, 15 maçta 11 gol atarak kısa sürede Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti.