Yeni arabası 5 milyon TL!

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yaşamını Hollanda'da sürdüren DJ ve prodüktör Burak Yeter, önceki gün tarifeli uçakla İstanbula geldi. Bir araba tanıtımı gecesinde canlı performans sergileyen Yeter, lüks araba merakı ile yakından tanınıyor.

Kendisine ait lüks otomobili vereceğini dile getiren Burak Yeter, yerine 5 milyon TL değerinde yeni bir araç alacağını ifade etti.