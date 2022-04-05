6 milyonluk tur

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; DJ ve prodüktör Burak Yeter (39), önceki gün Bebek trafiğinde objektiflere yansıdı. Lüks otomobil tutkusuyla bilinen Yeter, 6 milyon değerindeki aracıyla görüntülendi.

Bebek'i turlayan Burak Yeter, ardından kendisini görüntüleyen basın mensuplarına poz vermeyi ihmal etmedi. Tüm dikkatleri üzerine çeken Yeter, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.