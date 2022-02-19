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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Burak Sergen, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Menajeri ve yeni kurduğu tiyatro akademisinin koordinatörü ile poz veren Sergen, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÇOK GÜZEL DOSTLUKLAR KURDUM"

Rol aldığı projeden geçtiğimiz günlerde ayrılan Burak Sergen, "Dizide öldüm ve kendi adıma güzel bir final yaptım. Çok güzel dostluklar kurdum, hepsi beni çok güzel uğurladılar." dedi.

"BİR PROJEYE DAHİL OLMAK İSTERİM"

Yoğun geçen dizi maratonundan yeni çıkan ve gelen senaryoları okuduğunu belirten oyuncu, "Gelen senaryolar var, onları okuyorum. Ne kadar yorucu olsa da, biraz dinlendikten sonra bir projeye dahil olmak isterim." ifadelerini kullandı.

"TİYATRO AKADEMİSİ KURDUM"

Tiyatroya ağırlık vereceğini de belirten ünlü isim, "Burak Sergen Tiyatro Akademisi kurdum. Bugün de onun toplantısını yaptık. Yol haritamızı belirledik, umarım güzel olur." şeklinde konuştu.