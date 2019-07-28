Anlaşmalı olarak evliliklerini bitiren çift haberi böyle duyurmuştu:

Hepinizin bildiği gibi 19 yıllık evliliğimizi iki ay önce tamamlamış bulunuyoruz. Sizlerle ve oğlumuz Cansın'ımızla bu haberi paylaşmak için okulların kapanmasını bekliyorduk ki cuma günü basın bu haberi sizlerle paylaştı. Biz de bu süreci hızlandırmak zorunda kaldık.