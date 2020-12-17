Sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Türk Kanser Derneği'ne bağış yapmasını isteyen Özçivit, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili ailem ve dostlarım; 24 Aralık, benim doğum günüm. Sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım.

Büyük, küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı, arkadaşlarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler.