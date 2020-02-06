"BABALIK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özçivit, "Her şey çok güzel gidiyor. Babalık çok güzel bir duygu. İnşallah herkese nasip olur. Gündüz set, gece Karan ile vakit geçiriyorum. Karan hem anneci, hem babacı" açıklamasını yaptı.