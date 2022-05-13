"Karan arabalara çok ilgili"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kenan Doğulu, önceki gün gerçekleşen partiyle bir giyim firmasıyla iş birliğini duyurdu. Lansman Doğulu’nun sahneye çıkmasıyla eğlenceli bir geceye dönüştü. Eşi Beren Saat’in de katıldığı gecede Kenan Doğulu’yu birçok arkadaşı yalnız bırakmadı.

Ayşe Özyılmazel, Beren Saat, Burak Özçivit, Buse Terim-Volkan Bahçekapılı, Ege Kökenli, Engincan Ural, Fulya-Fatih Terim, Gizem Hatipoğlu, Müge Boz-Caner Erdeniz, Oğulcan Engin, Yağmur Tanrısevsin, Zeynep Tosun geceye katılan diğer ünlülerdi.

"KARAN İLE İLGİLENMEM GEREKİYOR"

Burak Özçivit, partide yer aldığı için mutlu olduğunu ve sosyalleşmenin kendisine iyi geldiğini söyledi. Geceye erken veda etmek zorunda kaldığını söyleyen Özçivit, eşi Fahriye Evcen’in iş için Katar’da olduğunu ve oğlu Karan ile ilgilenmesi gerektiğini dile getirdi.

"ARABALARA ÇOK İLGİLİ"

Burak Özçivit, iş yoğunluğunu atlattıktan sonra yaz için tatil planlarının olduğunu da sözlerine ekledi. Karan’ın arabalara çok ilgisi olduğunu ve bu durumun genetik olduğunu belirten Özçivit, Kenan Sofuoğlu'na hayran olduğunu ifade etti.

Karan’ı da en kısa zamanda Sofuoğlu’nun pistine götürmek istediğini söyleyen ünlü oyuncuya, muhabirler, "Fahriye Hanım endişelenmez mi?" sorusunu yöneltti.

Özçivit, "Öğrenecek canım, görerek ve deneyerek öğrenecek." cevabını verdi.

"CANER YATAĞA SIĞMIYOR"

Eşi Caner Erdeniz ile birlikte geceye katılan Müge Boz, karavanları ile yolculuklar yaptığını ve İstanbul’a yeni geldiğini söyledi. Hayallerinin yazın karavan ile uzun bir tatil yapmak olduğunu ifade eden Boz, doğada olmanın keyifli olduğunu dile getirdi.

Ünlü oyuncu,"Caner'in yatağa sığmaması ve arada karavanın aküsünün bitmesi dışında bir aksilik yaşamadık." dedi.

"BUNLARI HİÇ KONUŞMAYALIM"

Davette görüntülenen Engincan Ural ise sessizliğini korudu. Sevgilisi Merve Kaya ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı konuşulan Ural, "Evlilik tarihi ne zaman?" sorularına, "Hiç konuşmayalım, bu konuyla ilgili sonra konuşuruz. Kenan ağabey için geldim." yanıtını vermekle yetindi.

"MAHMUT BENİM ÇOK YAKIN ARKADAŞIM"

Yağmur Tanrısevsin de Atina tatilinin kendisine iyi geldiğini ve sergi açılışına hazırlandığını belirtti. Geceye Mahmut Kırmızıgül ile katılan Tanrısevsin, gazetecilerin "aşk" imalarının ardından açıklama yaptı.

Oyuncu, "Mahmut benim çok yakın arkadaşım ve çok uzun zamandır tanışıyoruz. Zaten sık sık sosyal medyamdan da paylaşıyorum onu." şeklinde konuştu.