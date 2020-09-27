HABERTURK.COM

2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen- Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına aldı. Instagram hesabına zaman zaman aile pozlarını ekleyen ikiliden Özçivit, bu kez eşi ve oğlu ile çekilen eğlenceli bir videoyu yayınladı.

35 yaşındaki oyuncunun paylaşımında Özçivit, ailesiyle birlikte trambolinin üzerinde zıplarken görülüyor.

"BİZİM EVİN HALLERİ"

Burak Özçivit, o anları "Bizim evin halleri" ifadelerini kullanarak sosyal medya hesabına ekledi. Fahriye Evcen de aynı videoyu kendi sayfasında yayınlayarak, altına "Mutluluk" notunu düştü.

Çiftin paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.