Kızılhan ayrıca, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın da sözlerine değindi ve, "Abdurrahman Arıcı'nın sözleri bugüne kadar söylediklerimizin resmi dille anons edilmesidir! Biz biliyoruz, farkındayız ancak asıl sorumlular ve muhataplar bu konuda ne yaptı? Ne yapacak???!!! Türkiye Futbol Federasyonu, MHK, yaşananları görüyorsunuz değil mi?" ifadelerini kullandı.

ABDURRAHMAN ARICI NE DEDİ?

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı katıldığı canlı yayında, "Fenerbahçe'nin 8 yıl şampiyon olamamasında hakemlerin etkisiyle ilgili oran veremem ama hakem hatalarıyla olamayabilir. Bazı hakemler örgütlenmiş olabilir. Bu kadar hataların üst üste aynı takım için olması soru işaretleri oluşuyor. İstanbulspor maçında hatalar vardı. Penaltı ve gol verilmedi. Gol pozisyonunda kaleci, futbolcunun üzerine gidiyor, faul varsa kaleci yapıyor ama gol iptal ediliyor. Bu bir organizasyonun verdiği karar mı diye sorsanız bir şey diyemem. Üst üste bunlar olunca insanlar düşünüyor. Karagümrük maçında Valencia'nın pozisyonu da penaltı için değerlendirilmedi. Bu hatalar yan yana getirildiğinde Ali Koç için haklılık payı var diyebiliyorsunuz. Hakem hatası ama kulüp başkanı bunları yan yana getiriyor. Sistematik oluyor diyor, o zaman bir şey diyemiyorsunuz. TFF ve MHK'nın gerekli açıklamaları yapması gerekiyor. Lale Orta pozisyonlarla ilgili açıklamalar yapıyor. Kendi hakemlerini savunması gerekiyor. Ali Koç'un argümanlarını çürütmeleri gerekir." sözlerini kullanmıştı.