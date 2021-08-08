Burak Kapacak ilk antrenmanına çıktı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 09.30’da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak.

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