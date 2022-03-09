Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan yönetimdeki görevinden bir süre önce istifa eden Rezan Epözdemir'e teşekkür mektubu geldi. Epözdemir'in kendi sosyal medya hesabından paylaştığı mektupta, Elmas şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Av. Dr. Rezan EPÖZDEMİR,
Galatasaray Adası'nın tahliyesi tamamlanmış olup kıymetli adamızın kontrolü tamamen kulübümüze geçmiştir. Başkan yardımcısı görevini üstlendiğini. dönemde bu konuda büyük emeklerinizin olduğunu yakından biliyoruz. Bu vesileyle, yapmış oldugunuz bütün katkılar ve çalışmalarını. için camiamm ve Kulübümüz namına tekrar teşekkür ediyoruz."
EPÖZDEMİR'DEN TEŞEKKÜR
Av. Dr. Rezan Epözdemir ise Elmas'a bu jesti için teşekkür mesajı yayımladı. Epözdemir, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Burak Elmas'a mektubu ve nezaketi için teşekkür ederim. Galatasaray yalnızca bir spor kulübü olmayıp, değerleri, kültürel birikimi ve müktesebatı ile Türkiye'nin en saygın ve kıymetli eğitim ve kültür kurumlarından biridir. Bu bilinçle, Galatasaray'ın yarınları, umutları ve geleceği için hepimiz çaba sarfediyoruz. Ada davasına ilişkin hukuki sürecin kesinleşmesi de bu çabanın en önemli tezahürlerinden biridir. Bu vesileyle yazılı olarak teşekkür mesajlarını ileten Sayın Dursun Özbek, Sayın Metin Öztürk, Sayın Işın Çelebi ve bütün Galatasaraylılara şükranlarımı sunuyorum. Bize her sevdadan geriye kalan sadece Galatasaray..."
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