Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hukuk Müşavirliği'nce 16.12.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı BURAK ELMAS'ın 15.12.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaları suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 14.12.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 ve 6/7. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 15.12.2021 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-BEYPİLİÇ BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü'nün 15.12.2021 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-BALIKESİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"