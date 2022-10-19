Burak Duman'dan 'Yastık'

Burak Duman; 'Beni Daha Arama', 'Teklif', 'Az Şekerlim', 'Aşkın Izdırabı', 'Aşk Başıma Vurdu', 'Seni Yazdım' ve 'Aşkın Izdırabı' adlı şarkıların ardından yeni single'ı 'Yastık'ı yayınladı.

Şarkının sözü ve müziğinde Duman'ın imzasının yer aldığı 'Yastık', tüm dijital platformlarda yerini aldı.