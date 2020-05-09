Son olarak Bizim Hikaye dizisinde rol alan oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz gün bir kaza yaptı.

2. Sayfa'nın haberine göre; Seyir halinde olan Deniz, tümseği geçerken önündeki motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada can kaybı yaşanmazken, Burak Deniz’in alkollü olduğu ve ehliyetine el konulduğu iddia edildi.

Kaza sonrası açıklama yapan Burak Deniz ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.