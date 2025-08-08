Burak Çelik baba oldu
Oyuncu Burak Çelik, baba olmanın heyecanını yaşadı
Giriş: 08.08.2025 - 16:04 Güncelleme: 08.08.2025 - 16:04
2013 Best Model of Turkey ve Best Model of The World birincisi Burak Çelik, geçtiğimiz yıl menajer sevgilisi Ece Bayrak ile Karadağ'da evlenmişti.
Bir süredir bebek heyecanı yaşayan çiftin oğulları dünyaya geldi.
Burak Çelik, müjdeli haberi sosyal medya hesabından; "Hayatımın en güzel günü! Hoş geldin oğlum" sözleriyle duyurdu.
REKLAM
Çift, bebeklerinin ismini henüz açıklamadı.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ