Hatayspor'un, Almanya'nın Karlsruhe takımından transfer ettiği 23 yaşındaki Burak Can Çamoğlu, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde güç depoluyor.
Burak Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımla kısa bir süre önce çalışmalara başladığını söyledi.
Hatayspor ile bu sezon ligde kalmak istediğini ifade eden Burak Can Çamoğlu, şöyle konuştu:
"Yönetime ve antrenörlerime bana bu şansı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. İlk kez Türkiye'de bir kulüpte futbol oynayacağım. Türkiye'de oynamak gurur verici. Türkiye'deki en yüksek ligde oynayacağım için mutluyum. Almanya'da futbol, Türkiye'ye göre daha popüler ama yine Süper Lig Türkiye'deki en yüksek lig. Türkiye'deki lig seviyesi Bundesliga kadar var. Almanya liglerine bakıldığı zaman çok değişen bir şey yok."
Burak Can, yeni sezonun oldukça zor geçeceğine işaret ederek, "Bu sene 40 maç var ve çok zor bir dönem olacak. İngiltere'de 38 maç oynuyorlar ama biz 40 maç oynayacağız. 40 maç çok ama hayırlısı diyelim. Herkes için iyi şeyler olsun, sakatlıktan kendimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.
"NEYMAR'I İZLEYİP MAÇA ÖYLE ÇIKARDIM"
Sezonu sorunsuz şekilde bitirmek istediğini vurgulayan Burak Can Çamoğlu, Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Neymar'ı örnek aldığını dile getirdi.
Süper Lig'de Hatayspor ile kalıcı olmayı hedeflediğini aktaran Burak Can, "Bu sezon iyi oynarsam daha yukarılara gelmek istiyorum. Şu an büyük bir hedefim yok, bu işler çalışmakla oluyor. Çok çalışırsam yukarılara gelirim diye düşünüyorum. Neymar hayatımda örnek aldığım bir oyuncu. Onun hareketlerini temposunu çok sever, hep ona bakardım ve maçlara öyle çıkardım. Neymar'ı küçükken bile severdim." diye konuştu.
Hatayspor taraftarına da değinen Burak Can Çamoğlu, "Bu sezon taraftarı hevesle bekliyorum. Duyduğuma göre hepsi iyi taraftarlar, hepsi topu seviyor, hakkımızda hayırlısı olsun." değerlendirmesinde bulundu.
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