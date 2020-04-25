Bu arada bir parantez açmak isterim; Bilim Kurulu, Çin'den getirilen tedavi ilacını ilk benim üzerimde denemiş. O dönemde teşhis ve tedavinin gecikmesiyle ilgili bir paylaşımda bulunmuştum. O biraz gündem oldu. Test sonucum 4-5 gün olmasına rağmen çıkmamıştı. 12 Mart'ta Korona'nın dünyada bu kadar testi ve teşhisi bilinen bir durumda da değildi. O paylaşımın ardından benim test sonucum çıktı. Tabii ben paylaşım yaptığım için çıktı demiyorum. O dönem test sonucu belki de o kadar sürüyordu.



Benim hastalık semptomlarım çok netti. 40-41 derece ateşim vardı ve kesilmeyen bir öksürük söz konusuydu. Bende mide bulantısı ya da eklem ağrısı hiç yoktu. Ama öksürüğüm kesilmiyordu.