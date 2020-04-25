25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çok Gezenti isimli gezi programında sunuculuk yapan Burak Akkul, geçtiğimiz ay rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Belirtiler sonrası koronavirüs testi yapılan Akkul'un sonuçları pozitif çıkmıştı.
Yaklaşık bir ay tedavi gören Akkul, geçtiğimiz günlerde virüsü yendi.
Hastaneden taburcu olan sunucu, son halini takipçileriyle paylaştı.
Burak Akkul hastalık sürecini Habertürk'ten Alper Uluş'a şu sözlerle anlatmıştı:
Ben Kovid-19 olduğumu, Kartal'daki Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde test sonucuyla öğrendim. Daha önce bir bağdemcik iltihabı sorunum vardı ve yılda bir iki kez oluyordum. Ben 4-5-6 Mart tarihlerinde İngiltere'deydim. Bu dönemde ateş ve öksürük şikayetlerim vardı. Muhtemelen o belirtiler, Kovid-19'muş.
12 Martı'ı 13 Mart'a bağlayan geceydi... Belirtilerin ardından Ulus'taki özel bir hastaneden Kartal'daki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderildik. Tedavi sürecini daha detaylı anlatmak gerekirse. Bu dönemde 4-5 gün kadar test sonucunu bekledim. Test sonucunun ardından beni entübe ederek (Uyutarak, dışarıdan akciğere oksijen vererek) tedavi edeceklerini söylediler ve ben 21 gün uyutuldum. O 21 günü tabii ki hatırlamıyorum. 22'nci gün uyandırıldım. Sonra normal odaya çıktım. Bir iki gün ilaç ve serum takviyesinden sonra taburcu edildim ve evde istirahat dönemi başladı.
Bu arada bir parantez açmak isterim; Bilim Kurulu, Çin'den getirilen tedavi ilacını ilk benim üzerimde denemiş. O dönemde teşhis ve tedavinin gecikmesiyle ilgili bir paylaşımda bulunmuştum. O biraz gündem oldu. Test sonucum 4-5 gün olmasına rağmen çıkmamıştı. 12 Mart'ta Korona'nın dünyada bu kadar testi ve teşhisi bilinen bir durumda da değildi. O paylaşımın ardından benim test sonucum çıktı. Tabii ben paylaşım yaptığım için çıktı demiyorum. O dönem test sonucu belki de o kadar sürüyordu.
Benim hastalık semptomlarım çok netti. 40-41 derece ateşim vardı ve kesilmeyen bir öksürük söz konusuydu. Bende mide bulantısı ya da eklem ağrısı hiç yoktu. Ama öksürüğüm kesilmiyordu.
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