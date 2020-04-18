"VARLIĞINIZI EN DERİNDEN HİSSETTİM"

Bu süreçte binlerce yorum ve mesajda gönderdiğiniz güzel dilekler, dualarınız, tarifsiz mutlu etti beni.

Belirtmek isterim ki; bunları okumam, cevaplamam mümkün değil. Bu fotoğraf altına ve yine DM'ye (özel mesaj) yazacaklarınızı da tek tek okuyamam ama varlığınızı en derinden hissettim ve hissediyorum her zaman. Daha hızlı ve sık haberleşmek üzere...