21 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Yüzde 95'i aşkın bölümü tamamlanan Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu güzergahında bulunan gayrimenkullerin fiyatları son 2 yılda ortalama yüzde 36 artarken, en yüksek artış yüzde 74 ile Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi'nde görüldü.
Gayrimenkul sektörü ile ilgili analitik bilgiler sunan REIDIN "Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Güzergahındaki Gayrimenkullerde Fiyat Hareketliliği" başlıklı raporunu açıkladı.
Söz konusu güzergahtaki mahallelerde yaşanan fiyat artışlarını ele alan rapora göre, İstanbul ile İzmir arası karayolu ulaşımını 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun yüzde 95'inden fazlası tamamlandı.
İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 42 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 426 kilometre uzunluğundaki projenin tamamında 98 kilometre otoyol, 16 kilometre de bağlantı yolu işletmeye açıldı.
Otoyol güzergahı yoğunluklu olarak kırsaldan, yerleşimin olmadığı bölgelerden geçerken, bu bölgelerde genel olarak bağ, bahçe, tarla ve zeytinlik bulunuyor.
Güzergah üzerindeki mahalleler baz alınarak hazırlanan rapora göre, söz konusu güzergahta bulunan gayrimenkullerde son 2 yılda ortalama fiyat artışı yüzde 36 olarak gerçekleşti.
- En yüksek artışın yaşandığı mahalleler
Söz konusu güzergahtaki gayrimenkullerde yaklaşık olarak son iki yılda en yüksek fiyat artışı yüzde 74 ile Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Naipli Mahallesi'nde görüldü.
Naipli'yi yüzde 71 ile Bursa Nilüfer'e bağlı Badırga takip ederken, üçüncü sırada yüzde 48 ile Bursa Mudanya'nın Balabancık Mahallesi yer aldı.
Gebze'de başlayarak İzmir Çevreyolu üzerindeki Otogar Kavşağı'nda son bulacak otoyol üzerinde bulunan ve en yüksek değer artışının görüldü diğer mahalleler ve sıralamaları şu şekilde:
"Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi yüzde 33 ile dördüncü, Mudanya'nın Mürsel Mahallesi yüzde 31 ile beşinci, Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Sancaklıbozköy Mahallesi yüzde 26 ile altıncı, Bursa Karacabey'in Karakoca Mahallesi yüzde 25 artışla yedinci, Nilüfer ilçesinde yer alan Çaylı Mahallesi yüzde 21 ile sekizinci, Manisa Saruhanlı'da Hacırahmanlı yüzde 14 ile dokuzuncu sırada yer aldı."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!