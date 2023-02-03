FIRAT AYDINUS: HAKEMLİK ADINA ÜZÜCÜ
Fırat Aydınus, TV 8,5 ekranlarında Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumları ve tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Aydınus'un yorumları şöyle:
"Bu maçın bu kadar gelgitli, hareketli, ortalama 45 şutun atıldığı, ilk 6 dakikada halısahada oynasan bu kadar karşılıklı pozisyon olmazdı. Zevkli mücadele dolu ama hakemlik adına baktığımızda maçın skoru anlamında, bu güzel gidişatı anlamında ikinci plana atılan verilen ve verilmeyen kararlar var. Hakemlik adına üzücüydü"