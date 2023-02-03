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Hakem yorumcuları Adana Demirspor Fenerbahçe maçındaki Ali Palabıyık'ın kararlarını yorumladı! - FB haberleri

Bünyamin Gezer ve Fırat Aydınus, Ali Palabıyık'ın kararlarını yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık'ın tartışma yaratan kararlarını eski hakemler Bünyamin Gezer ve Fırat Aydınus yorumladı

Giriş: 03.02.2023 - 10:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bünyamin Gezer, TRT Spor ekranlarında Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının merak edilen pozisyonlarını değerlendirdi.

    "EL TEMASI NEREDE GÖREMİYORUM"

    "Mert Hakan'ın pozisyonuna bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Allah aşkına biri Mert Hakan'ın eline değdiği anı göstersin. İzliyorum; açık, net, bariz ele temas var olduğu anı göremiyorum. Elle oynamayı da geçtim. Nerede ağabey?"

  • "Ya Koray Gençerler, bak kardeşim; bundan birkaç sezon önce Konyaspor - Fenerbahçe maçında Pelkas'ın attığı golde aynısını yaptın. Bir el mel bir şeyler dedin Valencia için. Algın mı kapalı kardeşim senin? Böyle VAR hakemliği yapacaksan... Türkiye'yi çalkalıyorsun şu an."

     

  • "BU GOLÜ NİYE İPTAL ETTİRİYOSUN?"

    "Ne görüyorsun? Mesela, ben hakemim beni çağırdın Koray Gençerler. Mert Hakan'ın eline çarptı dedin. O açıdan bakıyorum, bu açıdan bakıyorum yok. Koray beni niye çağırdın? Bu golü niye iptal ettiriyorsun, niye? Derdin ne kardeşim senin? "

  • "ALLAH AŞKINA VAR KAYITLARINI AÇIKLAYIN"

    "VAR kayıtlarını açıkladınız ya, Allah aşkına açıklayın. Bir kere açıkladınız, Allah aşkına yine açıklayın. Görmediğimiz açı yok. Hissiyatla karar verilmez, kanıt gerekir. Kimse görmüyor ele geldiği anı, bir tek VAR'daki Koray Gençerler görüyor."

  • "VAR NEREDE DEVREYE GİRECEK?"

    "Badou Ndiaye, alıyor Batshuayi'ye künde attırıyor. Maşallah, yiğitlerimiz Taha Akgül ve Rıza Kayaalp gibi. VAR şimdi buna girmeyecek de neye girecek ağabey? Neredesiniz? Açık, bariz, net ve skandal bir karardır burada penaltı vermemek. Siz adaleti nasıl sağlayacaksınız."

  • "Şüpheliyim artık. Vallahi böyle bir yönetim olamaz. Böyle bir şey yok. Başka maçta 'cart' diye çalıyorsun, bu maçta çalmıyorsun. Ümraniyespor - İstanbulspor maçında aynı pozisyona penaltı çaldı. Ne kolay değil mi orada çalmak. Batshuayi'ye yapılan daha ağır. Psikoloji kalmamış, kaldıramıyorlar."

  • "PENALTI VERMİYORSAN ŞÜPHEYLE BAKARIM"

    "Rakibin üstüne sıçramayı Koray Gençerler, Ali Palabıyık bana bir tarif edin. Belhanda, Samet'in üstüne sıçradı. Topa da vuramadı. Samet'i de dağıttı. Nasıl ki Altay, Svensson'a vurdu ve penaltı oldu; burada da Belhanda rakibi keserek üstüne çıkıp dağıttı. Samet'in çıkma şansı kalmadı. Bitirdin Samet'i. Buna penaltı demeyen varsa şüpheyle bakarım. Bu pozisyon babadan kalma penaltı. Dirsek var, diz var, kontrolsüz var. Her şeyden sarı kart kardeşim bu. Bırak ilk pozisyonda Rossi'ye yapılanı, onda değilim"

  • "SAMET'İN POZİSYONU YÜZDE 100 PENALTI"

    "Bana birisi desin ki, Belhanda nizami çıktı ve topa vurdu. Yahu topa mı vardu. Rakibin üzerine doğru gidiyor. Olduğu yerde sıçramıyor. Samet ona doğru mu geliyor, o da yok. Samet olduğu yerde hazırlık yapıyor. Topa çıkacak. Tamam, geç kaldı diyelim ama çıkacak. Top Samet'e doğru geliyor. Samet kambura yatmıyor. Samet hazırlık yapıyor, bir bakıyor Belhanda üstüne çıkıyor. Yüzde 100 penaltı."

  • "ZAJC'A YAPILAN FAULE NEDEN İNANMIYORSUN?"

    "Olacak iş değil ağabey, olacak iş değil. Zajc'a yapılana niye faul vermiyorsun? Niye inanmıyorsun. Aynı faulleri verdin. Çünkü, ceza sahasının tehlikeli yeri. Maçın son saniyesi. Şiş yanmasın, kebap yanmasın. Bende yılların tecrübesi var. Amasya'dan çıktım, 6 saat nöbet tuttum, antrenman yaptım, maç yönettim. Tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. Ben hakemin psikolojisini bilirim."

  • "JESUS'UN ATILMASI DOĞRU"

    "Jesus ne diyor adam, 'Ben oradan görüyorsun, sen 2 metreden görmüyorsun' diyor. Jesus'un atılması doğru, oraya gidersen atılman doğru."

  • FIRAT AYDINUS: HAKEMLİK ADINA ÜZÜCÜ

    Fırat Aydınus, TV 8,5 ekranlarında Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumları ve tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Aydınus'un yorumları şöyle:

    "Bu maçın bu kadar gelgitli, hareketli, ortalama 45 şutun atıldığı, ilk 6 dakikada halısahada oynasan bu kadar karşılıklı pozisyon olmazdı. Zevkli mücadele dolu ama hakemlik adına baktığımızda maçın skoru anlamında, bu güzel gidişatı anlamında ikinci plana atılan verilen ve verilmeyen kararlar var. Hakemlik adına üzücüydü"

  • "TÜM EKİP SORUMLU"

    "Maçın skor ve sonucunu etkileyecek pozisyonlarla birlikte maç içerisinde faullü hareketlerle birlikte disiplin cezaları konusunda terazi şaştı. Bu sadece Ali Palabıyık üzerinden değerlendirilecek bir konu değil. Bu ekip işi olarak varsa ortada hakemlik adına bir şey herkes adına vardır. Orta hakemi, yardımcısı, VAR'ı AVAR'ı bu bir ekip işi. Bu bakımdan baya sorgulanacak bir maç"

  • "MHK ATAMALARA MÜDAHALE ETMEDİ"

    "Hafta boyunca bu atamaları giden MHK yaptı dendi. Daha doğrusu yapay zeka yaptı. Bu haftadan sonra Lale Orta MHK'sı gelse daha iyi olmaz mıydı? Bu haftaki maçları her ne kadar eski MHK atadı dense de yeni yönetim de müdehale edebilirdi ama karışmamak da normaldir."

     

  • "MERT HAKAN'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ"

    "Mert Hakan'ın gol olan pozisyonunda elle topun birleşmesinde VAR gel izle demez. Ben mevcut görüntülerin hepsini izledim, eline çarptığını gösteren net bir kanıt yok."

  • "BADOU NDIAYE'NİN BATSHUAYI'YE YAPTIĞI PENALTI"

    "Belhanda'nın penaltı pozisyonunda N'Diaye, Batshuayi'yi hem önden hem arkadan çekerek amiyane tabirle alaşağı ediyor. Bu yüzden pozisyon penaltı ve VAR'ın müdehalesi gerekiyor"

  • "ADANA DEMİRSPOR'UN İLK PENALTISI DOĞRU"

    "Adana Demirspor'un ilk penaltısında İrfan Can'ın kolu doğal konumda değil. Bu yüzden penaltı kararı doğru"

  • "SAMET'E YAPILAN PENALTI"

    "Belhanda kafa topuna çıktıktan sonra hem eli Samet'in yüzüne geliyor, hem de topa dokunamayıp kontrolsüz bir şekilde Samet'e müdehale bulunduğundan bu pozisyon penaltı"

  • "Adana Demirspor'un ikinci penaltısında Svensson, topa vurduktan sonra Altay'ın rakibine yaptığı kontrolsüz hareket penaltı"

  • "Mert Hakan'ın itirazlarından sarı kart görebilirdi. Onyekuru'nun itirazı var, 45+10'da. Samet'in bir pozisyonu var, olabilir. Doğru ama bu sana hakeme o şekilde itiraz etme hakkı vermez. Ediyorsan o sarı kartı göreceksin. Ne oldu Onyekuru ikinci sarı kart oldu"

  • "Onyekuru'ya eksik sarı kart. Badou Ndiaye'nin hiç sarı kart görmemesi. Rodrigues'in hiç sarı kart görmemesini bir türlü anlamadım. Rodrigues, Ali Palabıyık'a 2-3 defa ellerini kollarını kaldırarak itiraz etti; yardımcıya yaptı. Yardımcı da uyarmadı. Hakem de görüp kartı göstermedi. Net sarı kart bu. Ben hala 1. dakikada Badou Ndiaye'nin faulündeyim. O rövaşata tehlikeli, sarı kart. Penaltıyı versen ikinci sarı kart. Onyekuru da 2 sarı kart. Adana Demirspor daha ilk yarıda 9 kişi kalmalıydı"

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