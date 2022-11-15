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Bunları yapmaktan hemen vazgeçin! Doğal gaz faturasını ikiye katlıyor: İşte doğal gaz faturasını düşürmenin yolları

Kış aylarının gelmesiyle birlikte evleri ısıtmak için kullandığımız doğal gaz cep yakmaya devam ediyor. Temel ihtiyaçlarımızdan olan ısınma için ülkemizde en çok kullanılan araçlardan olan doğal gazın faturası yapılan bazı hatalardan dolayı kabarık gelebiliyor. Artan enflasyonla birlikte temel ihtiyaçlarını ödemekte zorlanan vatandaş faturalarını kısmak için çeşitli yollara başvuruyor. Cebinize katkı sağlayacak yollardan birisi de doğal gaz faturasını düşürmek adına yapılacak olan bu basit işlemler!

Giriş: 15.11.2022 - 10:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • Havalar soğudu, doğal gazlar açıldı derken faturalar da kabarmaya başladı! Faturaları ödemekte zorlanan vatandaş tasarruf yollarını aramaya başladı. Özellikle kış aylarında büyük bir yük olan doğal gaz faturalarında dikkat edilmediği zaman büyük bir artış görülüyor. Doğal gaz faturalarını nasıl düşürebilirim diye düşünenler için basit yöntemler bulunuyor. Uzmanlar kombi bakımının ve doğal gaz faturasını düşürmek için yapılacak birkaç yöntemin doğal gaz faturalarınızı düşüreceğinizi belirtiyor. İşte basit ama etkili, sizi yüksek faturalardan kurtaracak yöntemler…

  • DÜZENLİ OLARAK KOMBİ BAKIMI YAPTIRIN!

    Uzmanlar birkaç yöntemle birlikte kombi bakımının düzenli olarak yapıldığında doğal gaz faturalarınızın düşüreceğini belirtiyor.

  • DÜZENLİ OLARAK KOMBİ BAKIMI YAPTIRILMAZSA NE OLUR?

    Ekonomik açıdan zarar edilir.

    Fabrikasyon değerlerindeki yüksek verimle çalışmaz.

    Kombinin çalışma ömrü kısalır.

    Ani bozulmalar yaşanabilir ve ekstra büyük arıza maliyetleri oluşur.

    Yaşam alanı yeterince ısınmaz, can ve mal güvenliği tehdit altındadır.

    Normalden fazla doğal gaz tüketilir, yanma ayarları bozulur.

  • KOMBİNİN BAKIMA İHTİYACI OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

    Kombinin bakıma ihtiyacı olduğunu anlamanın en önemli yolu sayaç kontrolüdür. Evden çıkmadan kapatacağınız doğalgaz sayacının son iki hanesine bakılır. Eve dönüldüğünde tekrardan doğalgaz sayacı kontrol edilir. Son iki hanede artış varsa doğalgazınızda kaçak var demektir.

  • EVDE KOMBİ BAKIMI NASIL YAPILIR?

    Kombili evde oturan pek çok kişi, "Evde kombi bakımı nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Kombi kullanıcıları, yıllık rutin bakım işlemlerini yetkili servise yaptırdıktan sonra düzenli olarak kendi bakım işlemlerini uygulayabiliyor. Bu işlemler esnasında ilk olarak kombinin basınç seviyesini kontrol etmeniz, düşük ya da yüksek basınç tespit etmeniz durumunda ise müdahalede bulunmanız öneriliyor. Pek çok kombi modeli, ağırlıklı olarak 1 ila 2 bar arasındaki basınçta güvenle çalışıyor. Tavsiye edilen basınç değeri ise pek çok model için 1,5 bar. Basıncın bu değerler arasında olmaması, kombileri olumsuz yönde etkileyebiliyor.

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