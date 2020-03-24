DFL Başkanlık Kurulu, koronavirüs sebebiyle ilk etapta 2 Nisan'a kadar askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar ertelenmesini tavsiye edeceğini bildirdi. DFL tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart'ta düzenlenecek üyeler toplantısına hazırlık yapma adına bugün video konferans yoluyla bir görüşme yapıldığı, burada da salgına karşı bütün senaryoların ele alındığı belirtildi. Bunların da hafta içinde geliştirilerek üyeler toplantısında gündeme geleceği ve 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınması önerisinde bulunulacağı aktarıldı.

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