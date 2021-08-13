Son şampiyon Bayern Münih, Borussia Park'ta oynanan mücadelenin 10. dakikasında Alassane Plea'nın golüyle 1-0 geriye düştü.

Bavyera ekibi, 42. dakikada Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski ile skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.